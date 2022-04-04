Не верят "официальной" статистике: выжившие в Украине оккупанты массово увольняются из армии

Храбрые герои ВСУ нанесли российским оккупантам огромные потери. Враг до сих пор не может оправиться от количества ликвидированных солдат и имеет проблему с резервистами.

"Официальная" российская статистика уменьшает потери в разы в результате нападения на Украину. Впрочем, сами солдаты уже не верят своим командирам и делают все, чтобы больше не попадаться на глаза ВСУ.

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Реальные потери и увольнения

Как стало известно Генштабу ВСУ, реальные потери врага в некоторых подразделениях просто гигантские. В частности, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) и отдельных полков 8-й общевойсковой армии Южного военного округа составили до 40% личного состава и техники.

Орки, которым чудом удалось выжить в Украине, в порыве сохранить свою жизнь, пытаются уволиться из армии, ведь во второй раз вернуться после встречи с ВСУ не удастся никому.

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