Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.
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"Пока такой переговорной позиции у Путина нет. Поэтому, по существу, я не очень верю в возможность каких-то переговоров (Зеленского и Путина – 24 канал) в ближайшее время", – отметил советник министра.
Когда могут состояться переговоры
По словам Денисенко, переговоры могут состояться тогда, когда станет ясно, что происходит на Донбассе.
Путин сейчас стягивает туда все, что у него есть. Мы понимаем, что это будут очень сложные дни для нас,
– отметил советник министра.
Денисенко добавил, что на Донбассе будет решаться результат как минимум этого этапа, а возможно, и всей войны.
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