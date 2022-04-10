Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Пока такой переговорной позиции у Путина нет. Поэтому, по существу, я не очень верю в возможность каких-то переговоров (Зеленского и Путина – 24 канал) в ближайшее время", – отметил советник министра.

Справка. В Офисе Президента подчеркнули, что встреча главы Кремля и украинского президента должна состояться как можно скорее. По словам Михаила Подоляка, у нас уже есть наработанный пакет предложений.

Когда могут состояться переговоры

По словам Денисенко, переговоры могут состояться тогда, когда станет ясно, что происходит на Донбассе.

Путин сейчас стягивает туда все, что у него есть. Мы понимаем, что это будут очень сложные дни для нас,

– отметил советник министра.

Денисенко добавил, что на Донбассе будет решаться результат как минимум этого этапа, а возможно, и всей войны.

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