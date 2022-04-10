Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Поки що такої переговорної позиції у Путіна немає. Тому, власне кажучи, я не дуже вірю у можливість якихось переговорів (Зеленського та Путіна – 24 канал) найближчим часом", – зазначив радник міністра.

Довідка. В Офісі Президента наголосили, що зустріч глави Кремля та українського президента повинна відбутись якнайшвидше. За словами Михайла Подоляка, у нас вже є напрацьований пакет пропозицій.

Коли можуть відбутися переговори

За словами Денисенка, переговори можуть відбутися тоді, коли стане зрозуміло, що відбувається на Донбасі.

Путін зараз стягує туди усе, що у нього є. Ми розуміємо, що це будуть дуже складні дні для нас,

– зазначив радник міністра.

Денисенко додав, що на Донбасі вирішуватиметься результат як мінімум цього етапу, а можливо й усієї війни.

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