Об этом предупредил председатель Херсонской областной государственной администрации Лагута Геннадий.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Актуальная ситуация с орками в Херсоне

Полчаса назад оккупанты попали в дома в крупнейшем микрорайоне Херсона – Таврическом. В этих домах на улицах Карбышева, Вишневой, Тарле, 49 Гвардейской Дивизии проблемы с коммуникациями, ведь повреждены газовые трубы и трансформаторами.

Обратите внимание! Сейчас орки передвигаются в сторону Сенявина!

Власти города настойчиво просят не покидать укрытий и не вестись на провокации рашистов!

Не верьте никаким эвакуациям, не открывайте никому двери,

– рекомендует Лагута.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!