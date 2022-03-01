Об этом предупредил председатель Херсонской областной государственной администрации Лагута Геннадий.
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Актуальная ситуация с орками в Херсоне
Полчаса назад оккупанты попали в дома в крупнейшем микрорайоне Херсона – Таврическом. В этих домах на улицах Карбышева, Вишневой, Тарле, 49 Гвардейской Дивизии проблемы с коммуникациями, ведь повреждены газовые трубы и трансформаторами.
Не верьте никаким эвакуациям, не открывайте никому двери,
– рекомендует Лагута.
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