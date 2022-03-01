Про це попередив голова Херсонської обласної державної адміністрації Лагута Геннадій.
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Актуальна ситуація з орками в Херсоні
Півгодини тому окупанти влучили в будинки у найбільшому мікрорайоні Херсона – Таврійському. У цих будинках на вулицях Карбишева, Вишневій, Тарле, 49 Гвардійської Дивізії проблеми із комунікаціями, адже пошкоджено газові труби та трансформаторами.
Влада міста наполегливо просить не покидати укриттів та не вестися на провокації рашистів!
Не вірте ніяким евакуаціям, не відкривайте нікому двері,
– рекомендує Лагута.
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