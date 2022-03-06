Не видим входа новых войск России на Киевщине, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что не видит вхождение новых войск России на территорию Киевщины.

Он подчеркнул, что пока речь не идет о вхождении на территорию Киевщины новых военных из России. Кроме того, он объяснил, почему украинские военные сменили свои позиции в области.

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Новых поступлений военных России на Киевщину нет

Алексей Арестович отметил, что нет информации о поступлении новых сил на территорию Киевской области. Впрочем, оккупант захватил Гостомель и Бучу, но с одним "но".

Ну, как захватили. Наши силы обороны просто отошли на новые позиции, чтобы не давать бить по жилым домам,

– подчеркнул он.

Советник подчеркнул, что россияне продолжают переходить к неизбирательному поражению жилых кварталов. Поэтому украинские военные, чтобы не подставлять мирное население, сменили позиции.

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