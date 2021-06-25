Это очень дорого, – Разумков
Спикер Верховной Рады поддержит референдум по инициативе народа, если украинцы насобирают достаточное количество подписей. Об этом Разумков заявил на пресс-конференции 25 июня.
Актуально Зеленский назвал "громкий и сложный вопрос", который могут вынести на референдум
Однако он не видит вопросов, которые бы сам мог вынести на референдум. Все потому, что его проведение стоит очень дорого – около 2 миллиардов гривен.
Сегодня есть куда направить эти средства – медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю народовластие и референдумы, но не мне, как председателю Верховной Рады, судить, какие вопросы выносить,
– пояснил чиновник.
Спикер Рады об интервью президента
Журналисты также спросили Разумкова, смотрел ли он интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло 24 июня. Тот ответил утвердительно и добавил: "Есть много вещей, которые понравились и запомнились".
Смотрите видео с пресс-конференции Разумкова:
Вопрос могут вынести на референдум
- 20 мая Зеленский на своей пресс-конференции заявил, что на всеукраинский референдум первым хочет вынести важнейший вопрос – Донбасс. Это является одним из планов, как вернуть временно оккупированные территории.
- В то же время в офисе Президента уточнили, что к такому шагу прибегнут, если этого потребуют переговоры.
- В интервью 24 июня президент пояснил, что в случае провала переговоров, он вынесет на референдум вопрос "стены" на Донбассе.