Це дуже дорого, – Разумков
Спікер Верховної Ради підтримає референдум за ініціативою народу, якщо українці назбирають достатню кількість підписів. Про це Разумков заявив на пресконференції 25 червня.
Актуально Зеленський назвав "гучне і складне питання", яке можуть винести на референдум
Однак він не бачить питань, які б сам міг винести на референдум. Все тому, що його проведення коштує дуже дорого – близько 2 мільярдів гривень.
Сьогодні є куди направити ці кошти – медики, економіка, соціально незахищені верстви населення. Я підтримую народовладдя та референдуми, але не мені, як голові Верховної Ради, судити, які питання виносити,
– пояснив чиновник.
Голова Ради про інтерв'ю президента
Журналісти також запитали Разумкова, чи дивився він інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло 24 червня. Той відповів ствердно та додав: "Є багато речей, які сподобалися і запам'яталися".
Дивіться відео з пресконференції Разумкова:
Яке питання можуть винести на референдум
- 20 траня Зеленський на своїй пресконференції заявив, що на всеукраїнський референдум першим хоче винести найважливіше питання – Донбас. Це є одним з планів, як повернути тимчасово окуповані території.
- Водночас в Офісі Президента уточнили, що до такого кроку вдадуться, якщо цього вимагатимуть переговори.
- У інтерв'ю 24 червня президент пояснив, що у випадку провалу перемовин, він винесе на референдум питання "стіни" на Донбасі.