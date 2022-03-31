С такой просьбой к гражданам обратились полицейские Ровенщины. Ведь на спецлинию 102 постоянно звонят с информацией об использовании света ночью.

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Полиция просит не использовать свет в домах ночью

Не прекращаются звонки на спецлинию 102 относительно обнаружения красного, синего или мерцающего света в домах жителей области. Полицейские реагируют на каждый вызов, но после проверки информация не подтверждается,

– говорится в сообщении.

Например, у кого-то на подоконнике стоит роутер, и его лампочка постоянно мелькает, кто-то включает ночник-проектор, а кто-то использует светильники с красными лампами и так далее.

Так, по данным полиции, в среднем в сутки поступает 600 – 700 сообщений, среди которых примерно 20 – по обнаружению специфического света в доме.

Правоохранители призывают граждан по возможности затемнять окна на ночь шторами, роллетами и прочим. Ведь каждое обращение требует времени на проверку, тогда как полицейские могут потратить его на более важные задачи.