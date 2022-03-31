З таким проханням до громадян звернулися поліцейські Рівненщини. Адже на спецлінію 102 постійно телефонують з інформацією про використання світла вночі.
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Поліція просить не використовувати в оселях світла вночі
Не припиняються дзвінки на спецлінію 102 щодо виявлення червоного, синього чи миготливого світла в оселях жителів області. Поліцейські реагують на кожен виклик, але після перевірки інформація не підтверджується,
– йдеться у повідомленні.
Наприклад, у когось на підвіконні стоїть роутер, і його лампочка постійно миготить, хтось вмикає нічник-проектор, а хтось використовує світильники із червоними лампами тощо.
Так, за даними поліції, у середньому за добу надходить 600 – 700 повідомлень, серед яких приблизно 20 – щодо виявлення специфічного світла у будинку.
Правоохоронці закликають громадян затемнити за можливості вікна на ніч шторами, ролетами тощо. Адже кожне звернення вимагає часу на перевірку, тоді як поліцейські можуть витрати його на важливі завдання.