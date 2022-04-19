Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

Важно Бои и обстрелы активизировались: Старух о ситуации на востоке Запорожской области

По его словам, ситуация в Запорожской области обострилась, обстрелы фиксируют каждый день. На днях боевые столкновения существенно активизировались. Украинские бойцы держат линию обороны, но наступление идет массированное. Старух подчеркнул, что власть более месяца назад призвала людей, живущих под Запорожьем, переезжать в областной центр.

В Запорожье у нас выстроена линия фортификационных сооружений, защиты, которую мы только усиливаем. Мы разработали план эвакуации из населенных пунктов на линии соприкосновения и вывозили женщин с детьми. К сожалению, не все отнеслись с пониманием к эвакуации. Некоторые остались в маленьких населенных пунктах. Преимущественно это пожилые люди. Пока их эвакуировать гораздо труднее,

– добавил глава Запорожской ОВА.

На сегодняшний день в Запорожье находятся 28 тысяч перемещенных лиц. Пока город выдерживает нашествие беженцев, но если ситуация изменится – людей будут эвакуировать в центральную и западную Украину.

Глава ОВА отметил, что лучше даже сейчас эвакуироваться. Мощностей Запорожья хватит, чтобы принять всех желающих. К тому же, большинство переселенцев задерживаются в городе на 1 – 2 дня.