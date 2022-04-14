Не все пострадавшие готовы публично говорить, – мэр Бучи об изнасилованиях и их расследовании

Мэр Бучи рассказал о жертвах, переживших зверства российских оккупантов. Анатолий Федорчук отметил, что не все готовы публично рассказывать о том, что произошло.

В интервью 24 каналу он подчеркнул, что пережитое жителями Бучи не проходит бесследно. Поэтому над этой проблемой нужно работать. И не только правоохранителям, но и психологам.

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Пострадавшие сейчас дают показания

Не все пострадавшие от насилия, тем или иным способом, готовы публично об этом говорить,

– отметил Федорчук.

Он также добавил, что жертвы российских захватчиков сейчас сотрудничают с правоохранителями. Они дают показания и рассказывают о том, что пережили.

Анатолий Федорчук добавил, что надеется на то, что мировое сообщество вместе с Украиной сможет довести дело до суда. Для него не столь важен сам формат трибунала. Главным, по мнению мэра Бучи, является правосудие.

Глава города убежден, что украинский народ никогда не простит, если не накажут виновных.

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