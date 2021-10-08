Член провластной фракции Галина Янченко отметила, что не нужно "хайповать на смерти". По ее словам, причиной смерти Антона Полякова стала острая коронарная недостаточность.
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По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало, а вскоре начались конвульсии,
– заметила нардеп.
На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие. Завтра – послезавтра будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме ядовитые вещества.
"Не выдумывайте "измену" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно. Еще раз выражаю соболезнования семье и близким", – подытожила Галина Янченко.
Смерть Полякова: что известно
- Нардепа Антона Полякова нашли мертвым 8 октября в Днепровском районе Киева.
- Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти ему жизнь не удалось.
- Правоохранители, которые работали на месте происшествия, сообщили, что мужчине стало плохо в такси.