Член провластной фракции Галина Янченко отметила, что не нужно "хайповать на смерти". По ее словам, причиной смерти Антона Полякова стала острая коронарная недостаточность.

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По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало, а вскоре начались конвульсии,

– заметила нардеп.

На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие. Завтра – послезавтра будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме ядовитые вещества.

"Не выдумывайте "измену" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно. Еще раз выражаю соболезнования семье и близким", – подытожила Галина Янченко.

Обратите внимание! Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206 округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года его исключили из фракции.

Смерть Полякова: что известно

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым 8 октября в Днепровском районе Киева.

Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти ему жизнь не удалось.

Правоохранители, которые работали на месте происшествия, сообщили, что мужчине стало плохо в такси.

Более подробно о смерти народного депутата Антона Полякова – читайте по ссылке.