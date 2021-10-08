Членкиня провладної фракції Галина Янченко наголосила, що не потрібно "хайповувати на смерті". З її слів, причиною смерті Антона Полякова стала гостра коронарна недостатність.
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За інформацією, яка є в моєму розпорядженні, коли патрульні зупинили таксі, Антон був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії,
– зауважила нардепка.
Наоліцейських були боді-камери, які працювали та зафіксували подію. Завтра – післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.
"Не вигадуйте "зраду" там, де її немає. Навколо теми смерті це виглядає вкрай огидно. Ще раз висловлюю співчуття родині та близьким", – підсумувала Галина Янченко.
Смерть Полякова: що відомо
- Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня у Дніпровському районі Києва.
- Політика намагались реанімувати лікарі швидкої, проте врятувати йому життя не вдалося.
- Правоохоронці, які працювали на місці події, повідомили, що чоловіку стало зле у таксі.