Членкиня провладної фракції Галина Янченко наголосила, що не потрібно "хайповувати на смерті". З її слів, причиною смерті Антона Полякова стала гостра коронарна недостатність.

Читайте також Конфлікт зі "слугами" і зв'язок з Коломойським: що відомо про загиблого Антона Полякова

За інформацією, яка є в моєму розпорядженні, коли патрульні зупинили таксі, Антон був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії,

– зауважила нардепка.

Наоліцейських були боді-камери, які працювали та зафіксували подію. Завтра – післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.

"Не вигадуйте "зраду" там, де її немає. Навколо теми смерті це виглядає вкрай огидно. Ще раз висловлюю співчуття родині та близьким", – підсумувала Галина Янченко.

Зверніть увагу! Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206 окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року його виключили з фракції.

Смерть Полякова: що відомо

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня у Дніпровському районі Києва.

Політика намагались реанімувати лікарі швидкої, проте врятувати йому життя не вдалося.

Правоохоронці, які працювали на місці події, повідомили, що чоловіку стало зле у таксі.

Більш детально про смерть народного депутат Антона Полякова – читайте за посиланням.