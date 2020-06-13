Не выполнят – уволим: глава Минфина дал задание руководителям налоговой и таможни
Главам таможенной и налоговой службы дали задание – обеспечить поступление в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя. Если они не выполнят этого, то будут уволены.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал.
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Перед руководителям налоговой и таможенной служб поставлена задача – увеличить плановые поступления на 10 – 15%,
– уточнил он.
Марченко уточнил: в случае невыполнения этой задачи руководители служб будут уволены.
Что известно об увольнении предыдущих руководителей таможни и налоговой:
- Решение об увольнении предыдущих руководителей таможни и налоговой – Максима Нефедова и Сергея Верланов Кабмин принял 24 апреля.
- По словам того же Марченко, ведомству которого подконтрольные эти две структуры, эти отставки назревали давно.
- Марченко говорил, что пребывание Верланов и Нефедова на должностях было риском гарантий финансовой безопасности государства.
- Кстати, предварительного главу таможни Максима Нефедова отправили в отставку вместе с тремя заместителями.
- Верланов, например, считает свое увольнение противоправным. Он оспаривает его в Окружном административном суде Киева.
- Впоследствии обжаловать в суде свое увольнение решил и Максим Нефедов.
- Сейчас главой налоговой является Алексей Любченко, а таможню временно возглавляет Игорь Муратов.