Главам таможенной и налоговой службы дали задание – обеспечить поступление в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя. Если они не выполнят этого, то будут уволены.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал. Ранее Новый метод борьбы с контрабандой: что предлагает Минфин Перед руководителям налоговой и таможенной служб поставлена ​​задача – увеличить плановые поступления на 10 – 15%,

– уточнил он. Марченко уточнил: в случае невыполнения этой задачи руководители служб будут уволены. Обратите внимание! По данным Минфина, в мае Государственная таможенная служба недовыполнила план поступлений в госбюджет на 14,8%. Что известно об увольнении предыдущих руководителей таможни и налоговой: Решение об увольнении предыдущих руководителей таможни и налоговой – Максима Нефедова и Сергея Верланов Кабмин принял 24 апреля.

По словам того же Марченко, ведомству которого подконтрольные эти две структуры, эти отставки назревали давно.

Марченко говорил, что пребывание Верланов и Нефедова на должностях было риском гарантий финансовой безопасности государства.

Кстати, предварительного главу таможни Максима Нефедова отправили в отставку вместе с тремя заместителями.

Верланов, например, считает свое увольнение противоправным. Он оспаривает его в Окружном административном суде Киева.

Впоследствии обжаловать в суде свое увольнение решил и Максим Нефедов.

Сейчас главой налоговой является Алексей Любченко, а таможню временно возглавляет Игорь Муратов.