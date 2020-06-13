Головам митної та податкової служби дали завдання – забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника. Якщо вони не виконають цього, то будуть звільнені.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал. Раніше Новий метод боротьби з контрабандою: що пропонує Мінфін Перед керівникам податкової та митної служб поставлене завдання – збільшити планові надходження на 10 – 15%,

– уточнив він. Марченко уточнив: в разі невиконання цього завдання керівники служб будуть звільнені. Зверніть увагу! За даними Мінфіну, у травні Державна митна служба недовиконала план надходжень до держбюджету на 14,8%. Що відомо про звільнення попередніх очільників митниці та податкової: Рішення про звільнення попередніх очільників митниці і податкової – Максима Нефьодова та Сергія Верланова Кабмін прийняв 24 квітня.

За словами того ж таки Марченка, відомству якого підконтрольні ці дві структури, ці відставки назрівали давно.

Марченко казав, що перебування Верланова і Нефьодова на посадах було ризиком гарантій фінансової безпеки держави.

До речі, попереднього главу митниці Максима Нефьодова відправили у відставку разом з трьома заступниками.

Верланов, приміром, вважає своє звільнення протиправним. Він оскаржує його в Окружному адмінсуді Києва.

Згодом оскаржувати у суді своє звільнення вирішив і Максим Нефьодов.

Зараз главою податкової є Олексій Любченко, а митницю тимчасово очолює Ігор Муратов.