Не виконають – звільнимо: глава Мінфіну дав завдання керівникам податкової і митниці
Головам митної та податкової служби дали завдання – забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника. Якщо вони не виконають цього, то будуть звільнені.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал.
Раніше Новий метод боротьби з контрабандою: що пропонує Мінфін
Перед керівникам податкової та митної служб поставлене завдання – збільшити планові надходження на 10 – 15%,
– уточнив він.
Марченко уточнив: в разі невиконання цього завдання керівники служб будуть звільнені.
Що відомо про звільнення попередніх очільників митниці та податкової:
- Рішення про звільнення попередніх очільників митниці і податкової – Максима Нефьодова та Сергія Верланова Кабмін прийняв 24 квітня.
- За словами того ж таки Марченка, відомству якого підконтрольні ці дві структури, ці відставки назрівали давно.
- Марченко казав, що перебування Верланова і Нефьодова на посадах було ризиком гарантій фінансової безпеки держави.
- До речі, попереднього главу митниці Максима Нефьодова відправили у відставку разом з трьома заступниками.
- Верланов, приміром, вважає своє звільнення протиправним. Він оскаржує його в Окружному адмінсуді Києва.
- Згодом оскаржувати у суді своє звільнення вирішив і Максим Нефьодов.
- Зараз главою податкової є Олексій Любченко, а митницю тимчасово очолює Ігор Муратов.