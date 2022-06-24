Не выпускать мэра на подписание соглашения о сотрудничестве с партнерами – бессмыслица, – Атрошенко

Не выпускать мэра на подписание соглашения о сотрудничестве с польским муниципалитетом, в то время как Президент призывает усиливать сотрудничество с международными партнерами, бессмысленно.

Об этом городской глава Чернигова Владислав Атрошенко заявил в интервью. По его мнению, подобные действия дискредитируют Украину и Президента.

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"20 июня президент Жешува подписал соглашение о сотрудничестве с Черниговом. К сожалению, я не смог присутствовать там из-за внутренних политических преград. Но, надеюсь, они пройдут быстро, как простуда. Ведь когда Президент Украины призывает мэров более активно сотрудничать со странами-партнерами, и при этом мэра города, который открыто поддерживает Президента, и едет заграницу ради привлечения помощи на восстановление города, а его не выпускают, это – полная бессмыслица.Я убежден, что Президенту об этом не было известно. то ребята, которые это делают, получат, простите, по ж*пе. Потому что такие поступки унижают Украину и дискредитируют Президента", – подчеркнул Атрошенко.

Мэр также ответил на вопрос, что сказал бы Президенту, если бы встречался с ним в ближайшее время.

Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и смелых, отчаянных, патриотических черниговцев. Господин Президент, Вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать,

– сказал Атрошенко.

Он также отметил, что личное общение является важным условием для подписания соглашений о сотрудничестве и привлечении инвесторов.

В Польше очень удивились. Неприятно удивились. А еще топ-медиа Польши об этом громко написали. Получилось очень некрасиво. В будущем таких ситуаций следует избегать. Они вредят стране. Ведь ни начало отношений, ни договоренности о помощи городу не достигаются в онлайн режиме, или путем электронной переписки. От слова "вообще". Почти на всех этапах требуется личный контакт,

– подытожил Атрошенко.

Напомним, 19 июня пограничники запретили мэру Чернигова Владиславу Атрошенко командировку в Польшу без объяснения причин. Поездка предполагала подписание соглашения о сотрудничестве с польским городом Жешув.

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