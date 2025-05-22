Все они погибли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

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Вместе с "кадыровцами" сдетонировал боекомплект

Инцидент произошел во вторник, 20 мая, между Скадовском и Антоновкой.

Внутри автомобиля УАЗ Patriot находились "кадыровцы" со "звездочками" – офицеры российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат".

После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот – сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики,

– рассказали в ГУР.

Там напоминают, что за каждое военное преступление против украинского народа наступит справедливое возмездие.