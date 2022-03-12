Не знаем, сколько живых, – Гайдай об обстреле из танка дома престарелых

Российские захватчики оккупировали 70% территории Луганской области. 11 марта враг обстрелял дом престарелых в Кременной. До сих пор неизвестно, сколько там жертв.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире 24 канала.

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По его словам, в Луганской области сейчас вся территория, подконтрольная Украине, постоянно находится под обстрелами. Он говорит, что оккупанты не воюют с украинскими военными, а просто уничтожают гражданское население и намеренно разбивают всю инфраструктуру.

Глава Луганской ОГА говорит, что российские войска обстреливают микрорайоны жилых домов. В частности, за сутки обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную и другие населенные пункты.

11 марта оккупанты из танка расстреляли дом престарелых. Мы даже не знаем, сколько там погибших, а сколько живых людей в подвалах. Доступа к дому нет,

– заявил Гайдай.

Чиновник отметил, что как только кто-то пытается подойти к помещению, враг обстреливает из минометов.

Сергея Гайдай о критической ситуации в Луганской области: