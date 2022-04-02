А именно, с мальчиком, потерявшим в результате боев обоих родителей. Об этом мэр Киева рассказал в интервью одному из украинских журналистов 2 апреля.

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Эти чувства трудно даже описать

Журналист спросил Кличко, плакал ли он хоть раз с начала войны. Тот сказал, что не было ни разу, но несколько раз наворачивались слезы на глаза.

Один из таких случаев случился на вокзале, когда туда привезли эвакуированных людей. Там глава столицы увидел 7-летнего мальчика, плакавшего и вспоминавшего родителей.

Я сказал ему "не плачь, мама с папой просто потерялась". Но подошла женщина и сказала "он еще не знает, но родителей уже нет",

– рассказал Виталий Кличко.

В этот момент он тоже был с мокрыми глазами. Мэр добавил, что тяжело описать словами эти чувства.

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