А саме, з хлопчиком, який втратив внаслідок боїв обох батьків. Про це мер мера Києва розповів у інтерв'ю одному з українських журналістів 2 квітня.

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Ці почуття важко навіть описати

Журналіст запитав Кличка, чи той плакав хоч раз від початку війни. Той сказав, що не було жодного разу, проте кілька разів наверталися сльози на очі.

Один із таких випадків трапився вокзалі, коли туди привезли евакуйованих людей. Там очільник столиці побачив 7-річного хлопчика, який плакав, згадуючи батьків.

Я сказав йому "не плач, мама з татом просто загубилися". Але підійшла жінка та сказала "він ще не знає, але батьків уже немає",

– розповів Віталій Кличко.

У цей момент він також був із мокрими очима. Мер додав, що важко описати словами ці почуття.

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