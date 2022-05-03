Ким назвал подготовку России к параду сюром

Посмеяться над "второй армией мира" решил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он рассказал, что увидел видео, как россияне готовятся отмечать 9 мая.

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По словам Кима, российские военные маршируют, а в небо подняли самолеты. Также глава Николаевской ОВА обратил внимание на российских девушек в черной форме. По его словам, они похожи на СС.

Ким назвал подготовку России к параду сюром. Он подчеркнул, что праздновать победу во время войны – плохая примета. Также глава Николаевской ОВА не понимает, какую технику россияне планируют показать в Москве, если понесли большие потери в Украине.

Он предположил, что на параде покажут украденные из Украины холодильники и херсонское зерно.

Какой-то сюр. Никто им не говорил, что праздновать победу и отмечать ее во время войны заранее нельзя. Плохая примета! Не знаю, что они покажут. Как они это будут подавать? Парад военных с холодильниками? Колонна украденных КамАЗов с зерном из Херсонской области? А что будут говорить? Позорная победа, позорная война? Не можем повторить? Дурдом!,

– сказал Ким.

Видео обращения Кима

Ким уверен, что россияне будут продолжать вести пропаганду о "победе" во время войны против Украины.

В России готовятся к 9 мая

Эксперты прогнозируют различные сценарии на 9 мая. В МВД Украины заявили, что российский президент Владимир Путин 9 мая может объявить о присоединении ОРДЛО к России.

В МВД убеждены, что Россия попытается показать хоть какие-то "победы" в войне против Украины.

В украинской разведке считают, что 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию. В России провалили скрытую мобилизацию, после чего прибегли к терактам на своей территории.

На Западе видят сценарий, когда российский диктатор использует 9 мая для официального объявления войны Украине. До сих пор российская пропаганда прикрывалась циничным термином "специальная операция".

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