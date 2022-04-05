Не знаю, где беру силы, семья вдохновляет 10 минут в день и вера, что разорвем их, – Зеленский

Зеленский признается, что не знает, откуда берет силы. С семьей он видится 10 минут в день. Его вдохновляет гнев и вера, что мы разорвем оккупантов.

Президент добавляет, что он просто живет по графику и не проникается своими эмоциями. Об этом он рассказал во время интервью 5 апреля, сообщает 24 канал.

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Я не могу вам ответить, наверное. Первый раз так, чтобы вы меня поймали в нормальном смысле слова. У меня нет ответа... Я просто живу. Просыпаюсь рано и начинаю жить и работать, а потом ночью ложусь спать,

– говорит Зеленский.

Семья вдохновляет его где-то 5 минут утром и 5 минут вечером. Гнев – вдохновляет, ненависть – вдохновляет.

"Говорят, что нельзя, чтобы у человека было такое ощущение, особенно верующие люди. Да простят, я живу этим. Ну и великая вера в победу. Большая вера, что мы их разорвем", – отмечает президент.

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