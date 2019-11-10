Не будем делать это вечно: в США высказались о военной помощи Украине

Сейчас Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь Украине, однако так продолжаться вечно не может. Сейчас в стране очень надеются на дальнейшие договоренности между Украиной и Россией.

Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

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Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно,

– подчеркнул О'Брайен.

Он также уточнил: пока что администрация Трампа готова оказывать такую помощь Украине.

В то же время, советник Трампа заявил, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.

Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.



Военная помощь США для Украины/ инфографика 24 канала