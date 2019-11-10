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      24 Канал Новини Новини України
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Не будемо робити це вічно: у США висловились про військову допомогу Україні

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      О'Браєн поруч із Трампом
      О'Браєн поруч із Трампом / AP

      Наразі Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Україні, проте так тривати вічно не може. Наразі в країні дуже сподіваються на подальші домовленості між Україною та Росією.

      Про це заявив радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн в ефірі телеканалу CBS.

      Читайте також: Держдеп США "по тихому" розблокував гроші для України, – Bloomberg

      Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо,
      – наголосив О’Браєн.

      Він також уточнив: поки що адміністрація Трампа готова надавати таку допомогу Україні.

      Водночас, радник Трампа заявив, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією.

      Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

      • У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

      Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

      Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.

      військова допомога США для України
      Військова допомога США для України/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші Зброя Війна на Донбасі Україна – Росія Дональд Трамп
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