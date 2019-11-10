Не будемо робити це вічно: у США висловились про військову допомогу Україні

Наразі Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Україні, проте так тривати вічно не може. Наразі в країні дуже сподіваються на подальші домовленості між Україною та Росією.

Про це заявив радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн в ефірі телеканалу CBS.

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Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо,

– наголосив О’Браєн.

Він також уточнив: поки що адміністрація Трампа готова надавати таку допомогу Україні.

Водночас, радник Трампа заявив, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.



Військова допомога США для України/ інфографіка 24 каналу