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      "Не делайте из этого сериал": Кириленко отреагировал на санкции РФ против украинцев

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      Кириленко призвал не превращать обсуждение санкций РФ в сериал
      Кириленко призвал не превращать обсуждение санкций РФ в сериал / Фото из открытых источников

      Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко призывает украинцев прекратить обсуждения санкционного списка, который накануне обнародовала Россия, и не превращать это в телесериал.

      Об этом чиновник заявил в своем Twitter.

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      Друзья, давайте не превращать обсуждение этих российских списков в телесериал. Прочитайте и забудьте. Для Кремля это лишь часть технологии. А нам все равно свое делать!
      – подчеркнул Кириленко.

      Также, он отметил, что введенные санкции против него и остальных политиков и бизнесменов свидетельствуют об изменениях внутри Украины – деколонизацию, декоммунизацию и борьбу за язык и утверждения украинской национальной идентичности.

      "А вообще-то санкциями Россия показывает, что до сих пор надеется заставить Украину отказаться от Европы, НАТО, родного языка, автокефальной церкви, собственной истории и, в конце концов,  самостоятельности. И надежду они возлагают на "пятую колонну", которая, безусловно, внутри Украины осталась", – добавил Кириленко.

       

       

       

      Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

       

       

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Санкции Вячеслав Кириленко Санкции России против Украины
      Источник: 24 Канал
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