"Не делайте из этого сериал": Кириленко отреагировал на санкции РФ против украинцев

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко призывает украинцев прекратить обсуждения санкционного списка, который накануне обнародовала Россия, и не превращать это в телесериал.

Об этом чиновник заявил в своем Twitter.

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Друзья, давайте не превращать обсуждение этих российских списков в телесериал. Прочитайте и забудьте. Для Кремля это лишь часть технологии. А нам все равно свое делать!

– подчеркнул Кириленко.

Также, он отметил, что введенные санкции против него и остальных политиков и бизнесменов свидетельствуют об изменениях внутри Украины – деколонизацию, декоммунизацию и борьбу за язык и утверждения украинской национальной идентичности.

"А вообще-то санкциями Россия показывает, что до сих пор надеется заставить Украину отказаться от Европы, НАТО, родного языка, автокефальной церкви, собственной истории и, в конце концов, самостоятельности. И надежду они возлагают на "пятую колонну", которая, безусловно, внутри Украины осталась", – добавил Кириленко.

Друзі, давайте не перетворювати обговорення цих російських списків на телесеріал. Прочитайте і забудьте. Для Кремля це лише частина технології. А нам все одно своє робити! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 ноября 2018 г.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.