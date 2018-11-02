"Не робіть з цього серіал": Кириленко відреагував на санкції РФ проти українців

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко закликає українців припинити обговорення санкційного списку, який напередодні оприлюднила Росія, і не перетворювати це на телесеріал.

Про це чиновник заявив у своєму Twitter.

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Друзі, давайте не перетворювати обговорення цих російських списків на телесеріал. Прочитайте і забудьте. Для Кремля це лише частина технології. А нам все одно своє робити!

– наголосив Кириленко.

Також, він зазначив, що введені санкції проти нього та решти політиків і бізнесменів свідчать про зміни всередині України - деколонізацію, декомунізацію та боротьбу за мову і утвердження української національної ідентичності.

"А взагалі-то санкціями Росія показує, що досі сподівається змусити Україну відмовитися від Європи, НАТО, рідної мови, автокефальної церкви, власної історії та, врешті-решт, Самостійності. І надію вони покладають на "п'яту колону", яка, безумовно, усередині України лишилася", – додав Кириленко.

Друзі, давайте не перетворювати обговорення цих російських списків на телесеріал. Прочитайте і забудьте. Для Кремля це лише частина технології. А нам все одно своє робити! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.