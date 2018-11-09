11:51
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Не дилетанты: какие доказательства, что на Донбассе работают профессиональные снайперы РФ

      92 Читати новину українською

      На фронте не прекращаются обстрелы. Двое украинских военных получили ранения в результате боев. Российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил. Из запрещенных Минскими соглашениями минометов били вблизи Новолуганского, Павлополя и Крымского.

      Традиционно, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия провоцировали наше войско возле Песков, Опросного, Марьинки, Красногоровки. Не прекращаются обстрелы и на окраине оккупированной Горловки.

      Читайте также: Сутки на Донбассе: десятки обстрелов и раненые бойцы ВСУ

      Под Горловкой никогда не тихо. Даже днем слышны взрывы артснарядов. Кроме артиллерии, здесь постоянно над головой свистят пули. Расстояния немалые, поэтому и враг стреляет далеко не из автомата.

      Работают снайперы. И снайперы такие, что не за полгода их можно научить. Они изучают оружие не один и не два года,
      – рассказал военнослужащий ЗМУ Саша.

      Военные говорят, что снайперы имеют простую и в то же время коварную тактику. Именно поэтому их сложно назвать дилетантами, непрофессиональными боевиками.

      "Они начинают работать, чтобы засечь пулеметную точку, откуда мы будем давать ответ. Таким образом, бывает, эта провокация проходит, и снайпер точно начинает работать. Снайперы – профессионалы, то есть подготовленные люди", – подчеркнул военнослужащий ВСУ "Мне".

      Читайте также: Спасая жизнь другим: в Одессе во время операции умер известный военный врач

      Во время боевых будней украинских военных до сих пор радуют волонтерские пакеты. "Очень большое спасибо волонтерам, которые поддерживают нас, всем тем деткам, которые присылают свои письма", – выразил свои впечатления военный ВСУ "Скаут".

      війна на донбасі

      На каждой позиции по всей зоне стычек, у каждого подразделения есть такое святое место, где бойцы клеят детские рисунки, куда можно после боевого дня прийти и вспомнить, что тебя ждут.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      сегодня , 11:01 Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      Настя Сукач 736
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Не отреклись языка: топ-5 голливудских звезд, которые разговаривают на украинском
      сегодня , 09:00 Не отреклись языка: топ-5 голливудских звезд, которые разговаривают на украинском
      Юлія Девда
      "Укрпошта" – безнадійна
      сегодня , 08:40 "Укрпошта" – безнадійна
      Артем Овдієнко
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сегодня , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Захарченко уволил начальника милиции Николаевщины
       2 июля 2013 , 09:02 7
      Роналду обвинил УЕФА в своем удалении – на церемонии игрок года ФИФА может взорваться новый скандал
       22 сентября , 11:37
      Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
       6 ноября , 11:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук