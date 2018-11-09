Не дилетанты: какие доказательства, что на Донбассе работают профессиональные снайперы РФ

На фронте не прекращаются обстрелы. Двое украинских военных получили ранения в результате боев. Российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил. Из запрещенных Минскими соглашениями минометов били вблизи Новолуганского, Павлополя и Крымского.

Традиционно, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия провоцировали наше войско возле Песков, Опросного, Марьинки, Красногоровки. Не прекращаются обстрелы и на окраине оккупированной Горловки.

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Под Горловкой никогда не тихо. Даже днем слышны взрывы артснарядов. Кроме артиллерии, здесь постоянно над головой свистят пули. Расстояния немалые, поэтому и враг стреляет далеко не из автомата.

Работают снайперы. И снайперы такие, что не за полгода их можно научить. Они изучают оружие не один и не два года,

– рассказал военнослужащий ЗМУ Саша.

Военные говорят, что снайперы имеют простую и в то же время коварную тактику. Именно поэтому их сложно назвать дилетантами, непрофессиональными боевиками.

"Они начинают работать, чтобы засечь пулеметную точку, откуда мы будем давать ответ. Таким образом, бывает, эта провокация проходит, и снайпер точно начинает работать. Снайперы – профессионалы, то есть подготовленные люди", – подчеркнул военнослужащий ВСУ "Мне".

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Во время боевых будней украинских военных до сих пор радуют волонтерские пакеты. "Очень большое спасибо волонтерам, которые поддерживают нас, всем тем деткам, которые присылают свои письма", – выразил свои впечатления военный ВСУ "Скаут".

На каждой позиции по всей зоне стычек, у каждого подразделения есть такое святое место, где бойцы клеят детские рисунки, куда можно после боевого дня прийти и вспомнить, что тебя ждут.