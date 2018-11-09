Не дилетанти: які докази, що на Донбасі працюють професійні снайпери РФ

На фронті не припиняються обстріли. Двоє українських військових зазнали поранень внаслідок боїв. Російські найманці 14 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Із заборонених Мінськими угодами мінометів гатили поблизу Новолуганського, Павлополя та Кримського.

Традиційно, з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї провокували наше військо біля Пісків, Опитного, Мар'їнки, Красногорівки. Не припиняються обстріли і на околиці окупованої Горлівки.

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Під Горлівкою ніколи не тихо. Навіть вдень чутно вибухи артснарядів. Окрім артилерії, тут постійно над головою свистять кулі. Відстані немалі, тож і ворог стріляє далеко не з автомата.

Працюють снайпери. І снайпери такі, що не за півроку їх можна вивчити. Вони зброю вивчають не один і не два роки,

– розповів військовослужбовець ЗМУ Сашко.

Військові кажуть, що снайпери мають просту і водночас підступну тактику. Саме тому їх складно назвати дилетантами, непрофесійними бойовиками.

"Вони починають працювати, щоб засікти точку кулеметну, звідки ми будемо давати відповідь. Таким чином, буває, ця провокація проходить, і снайпер точно починає працювати. Снайпери – професіонали, тобто підготовлені люди", – підкреслив військовослужбовець ЗСУ "Мені".

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Під час бойових буднів українських військових досі радують волонтерські пакунки. "Дуже велике спасибі волонтерам, які підтримують нас, всім тим діткам, які надсилають свої листи", – висловив свої враження військовий ЗСУ "Скаут".



Малюнки для військових

На кожній позиції по всій зоні боєзіткнення, у кожного підрозділу є таке святе місце, де бійці клеять дитячі малюнки, куди можна після бойового дня прийти і згадати, що тебе чекають.