Доба на Донбасі: десятки обстрілів та поранені бійці ЗСУ

В районі проведення операції Об'єднаних сил, проросійські бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, чотири рази застосувавши заборонене озброєння, поранено двох українських військових .

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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Проросійські бойовики обстріляли позиції в районах населених пунктів: Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське.

Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. Неподалік Павлополя та Кримського терористи застосували міномети 82 мм калібру.

За даними розвідки, протягом минулої доби один окупант був знищений, санітарні ж втрати терористів склали 11 осіб.