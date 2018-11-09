Сутки на Донбассе: десятки обстрелов и раненые бойцы ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, четыре раза применив запрещенное вооружение, ранены двое украинских военных .

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Пророссийские боевики обстреляли позиции в районах населенных пунктов: Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Неподалеку от Павлополя и Крымского террористы применили минометы 82 мм калибра.

По данным разведки, за прошедшие сутки один оккупант был уничтожен, санитарные же потери террористов составили 11 человек.