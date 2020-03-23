Не хайпуйте на теме чрезвычайного положения, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к некоторым политикам. Он попросил не заниматься "политическим хайпом", ведь сегодня у всех одна цель – сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе,

– отметил в своем обращении Владимир Зеленский.

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"В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом – фактически равно мародерству", – отметил Зеленский.

Украина имеет целью сохранить здоровье украинцев.

Знаете, в целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле сбрасывает маски с людей,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что кто-то готов помогать и отдавать последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде. Эти люди пытаются экспортировать все важные противоэпидемические средства, придерживать маски на складах – все эти действия получат юридическую оценку соответствующих органов.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на 23 марта в Украине клинически подтвердили 73 заражения коронавирусом . Три человека умерли, один человек выздоровел.

. Три человека умерли, один человек выздоровел. По всей территории страны ввели общенациональный карантин . Он действует с 12 марта и до 3 апреля 2020 года.

. Он действует с 12 марта и до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

С 16 марта закрыты границы – в Украину не могут попасть иностранцы. А с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

С 18 марта прекратили железнодорожную, авиа-, автобусную междугородную пассажирскую перевозку.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала