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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      Не хайпуйте на теме чрезвычайного положения, – Зеленский

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      Владимир Зеленский обратился к некоторым политикам. Он попросил не заниматься "политическим хайпом", ведь сегодня у всех одна цель – сохранить жизнь и здоровье украинцев.

      Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе,
      – отметил в своем обращении Владимир Зеленский.

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      "В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом – фактически равно мародерству", – отметил Зеленский.

      Украина имеет целью сохранить здоровье украинцев.

      Знаете, в целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле сбрасывает маски с людей,
      – заявил Владимир Зеленский.

      Президент также добавил, что кто-то готов помогать и отдавать последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде. Эти люди пытаются экспортировать все важные противоэпидемические средства, придерживать маски на складах – все эти действия получат юридическую оценку соответствующих органов.

      Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

      Коронавирус в Украине: последние новости

      • По состоянию на 23 марта в Украине клинически подтвердили 73 заражения коронавирусом. Три человека умерли, один человек выздоровел.
      • По всей территории страны ввели общенациональный карантин. Он действует с 12 марта и до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
      • С 16 марта закрыты границы – в Украину не могут попасть иностранцы. А с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • С 18 марта прекратили железнодорожную, авиа-, автобусную междугородную пассажирскую перевозку.
      • Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

      карантин коронавірусКарантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Чрезвычайное положение в Украине 2020 Владимир Зеленский Офіс Президента Верховная Рада
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