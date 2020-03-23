Не хайпуйте на темі надзвичайного стану, – Зеленський
Володимир Зеленський звернувся до деяких політиків. Він попросив не займатись "політичним хайпом", адже сьогодні всі мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.
Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі,
– зазначив у своєму звернені Володимир Зеленський.
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"У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству", – зауважив Зеленський.
Україна має на меті зберегти здоров’я українців.
Знаєте, загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей,
– заявив Володимир Зеленський.
Президент також додав, що хтось готовий допомагати і віддавати останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді. Ці люди намагаються експортувати всі важливі протиепідемічні засоби, притримувати маски на складах – усі ці дії отримають юридичну оцінку відповідних органів.
Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
Коронавірус в Україні: останні новини
- Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 зараження коронавірусом. Троє людей померли, один чоловік одужав.
- По всій території країни ввели загальнонаціональний карантин. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.
- Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
- Від 16 березня через закриті кордони в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
- З 18 березня припинили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
- Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу