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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Не хайпуйте на темі надзвичайного стану, – Зеленський

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      Володимир Зеленський звернувся до політиків / politeka.net

      Володимир Зеленський звернувся до деяких політиків. Він попросив не займатись "політичним хайпом", адже сьогодні всі мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.

      Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі, 
      – зазначив у своєму звернені Володимир Зеленський. 

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      "У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству", – зауважив Зеленський.

      Україна має на меті зберегти здоров’я українців.

      Знаєте, загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Президент також додав, що хтось готовий допомагати і віддавати останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді. Ці люди намагаються експортувати всі важливі протиепідемічні засоби, притримувати маски на складах – усі ці дії отримають юридичну оцінку відповідних органів.

      Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

      Коронавірус в Україні: останні новини

      • Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 зараження коронавірусом. Троє людей померли, один чоловік одужав. 
      • По всій території країни ввели загальнонаціональний карантин. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
      • Від 16 березня через закриті кордони в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
      • З 18 березня припинили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

      карантин коронавірус
      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Надзвичайний стан в Україні 2020 Володимир Зеленський Офіс Президента Верховна Рада
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