Не хайпуйте на темі надзвичайного стану, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до деяких політиків. Він попросив не займатись "політичним хайпом", адже сьогодні всі мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.

Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі,

– зазначив у своєму звернені Володимир Зеленський.

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"У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству", – зауважив Зеленський.

Україна має на меті зберегти здоров’я українців.

Знаєте, загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що хтось готовий допомагати і віддавати останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді. Ці люди намагаються експортувати всі важливі протиепідемічні засоби, притримувати маски на складах – усі ці дії отримають юридичну оцінку відповідних органів.

Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 зараження коронавірусом . Троє людей померли, один чоловік одужав.

. Троє людей померли, один чоловік одужав. По всій території країни ввели загальнонаціональний карантин. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.

Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.

Від 16 березня через закриті кордони в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.

в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня З 18 березня припинили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу