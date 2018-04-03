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Не имеет будущего государство, где честных людей наказывают по надуманным обвинениям, – Березюк

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Олег Березюк
Олег Березюк / Фото из открытых источников

3 апреля Апелляционный суд Херсонской области оставил без изменений решение Скадовского районного суда, согласно которому на год был отстранен от должности мэр Скадовска Александр Яковлев.

Председатель фракции "Самопомичи" в Верховной Раде Олег Березюк отреагировал на это решение.

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Олигархическая власть не прекращает давление на местное самоуправление. Сегодня Апелляционный суд Херсонской области оставил без изменений решение Скадовского районного суда, которым на год от должности был отстранен мэр Скадовска Александр Яковлев. Должны понимать – за канцелярские скрепки, за ручку, карандаш или любую мелочь система может уничтожить любого, если этого захочет действующая власть. И, что еще более обидно – пренебречь выбором и мнением тысяч человек
– заявил Березюк.

По его убеждению, таким решением суда "власть не унизила Александра Яковлева – его поддерживали сотни скадовчан, которые ему доверяют, потому что они видят, что удалось сделать команде мэра за два года".

"Сегодня власть в очередной раз унизила государство, сделав очередной шаг к уничтожению ее фундамента – местного самоуправления. Но какие перспективы у государства, где коррупционеры, которые обворовывают людей на миллиарды, не только не наказаны, но и были в суде и продолжают спокойно жить и находиться при власти? Когда в то же время честные самостоятельные люди, которые имели смелость и волю работать на восстановление общины, отстранены от обязанностей за надуманные мизерные якобы нарушения? Наверное, очень грустные", – считает Олег Березюк.

Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Новости Херсона Олег Березюк
Источник: 24 Канал
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