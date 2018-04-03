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Не має майбутнього держава, де чесних людей карають за надуманими звинуваченнями, – Березюк

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Олег Березюк
Олег Березюк / Фото із відкритих джерел

3 квітня Апеляційний суд Херсонської області залишив без змін рішення Скадовського районного суду, згідно з яким на рік був відсторонений від посади мер Скадовська Олександр Яковлєв.

Голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк відреагував на це рішення.

Читайте також: Олег Лаврик: "Сьогодні держава зробила черговий крок до знищення самоврядування"

Олігархічна влада не полишає тиск на місцеве самоврядування. Сьогодні Апеляційний суд Херсонської області залишив без змін рішення Скадовського районного суду, яким на рік від посади був відсторонений мер Скадовська Олександр Яковлєв. Мусимо розуміти – за канцелярські скріпки, за ручку, олівець чи будь-яку дрібницю система може знищити будь-кого, якщо цього захоче чинна влада. І, що ще більш прикро – знехтувати вибором та думкою тисяч людей,
– заявив Березюк.

На його переконання, таким рішенням суду "влада не принизила Олександра Яковлєва – його підтримували сотні скадовчан, які йому довіряють, бо вони бачать, що вдалося зробити команді мера за два роки".

"Сьогодні влада вчергове принизила державу, зробивши черговий крок до знищення її фундаменту – місцевого самоврядування. Але які перспективи у держави, де корупціонери, що обкрадають людей на мільярди, не тільки не покарані, але й були в суді та продовжують спокійно жити і перебувати при владі? Коли у той же час чесні самостійні люди, які мали сміливість та волю працювати на відбудову громади, відсторонені від обов‘язків через надумані мізерні нібито порушення? Напевно, дуже сумні", – вважає Олег Березюк.

Теги: Новини політики Новини України Судді Олег Березюк Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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