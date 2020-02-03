Не короновирусом единственным: в Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – видео
В ночь на 3 февраля в провинции Сычуань, в Китае, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших.
Подземный толчок зафиксировала сейсмологическая служба Китая.
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Эпицентром землетрясения стал административный центр провинции Сычуань – город Чэнду. Эпицентр стихии залегал на глубине 21 километров.
Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших.
В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2: смотрите видео
В городе Чэнду, что в провинции Сычуань, произошло землетрясение / Google Maps
Основное о китайском коронавирусе
- Эпидемия началась в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань.
- 11 января 2020 года Китай объявил о первой смерти от нового вируса 2019-nCoV.
- По состоянию на 3 февраля умерли 361 человек, большинство – пожилые люди, которые имеют сопутствующие заболевания.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- Подтвержденные случаи вируса есть в более чем 15 странах мира, среди них есть и европейские.
- Сейчас в Китае закрыты четыре города-миллионника, в некоторых районах объявлено военное положение.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.
Мифы и реальность о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала
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