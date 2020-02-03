Не короновирусом единственным: в Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – видео

В ночь на 3 февраля в провинции Сычуань, в Китае, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших.

Подземный толчок зафиксировала сейсмологическая служба Китая. Читайте также: В Японии произошло извержение вулкана: видео Эпицентром землетрясения стал административный центр провинции Сычуань – город Чэнду. Эпицентр стихии залегал на глубине 21 километров. Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших. В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2: смотрите видео В городе Чэнду, что в провинции Сычуань, произошло землетрясение / Google Maps Основное о китайском коронавирусе Эпидемия началась в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань.

11 января 2020 года Китай объявил о первой смерти от нового вируса 2019-nCoV.

По состоянию на 3 февраля умерли 361 человек, большинство – пожилые люди, которые имеют сопутствующие заболевания.

Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.

Подтвержденные случаи вируса есть в более чем 15 странах мира, среди них есть и европейские.

Сейчас в Китае закрыты четыре города-миллионника, в некоторых районах объявлено военное положение.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

Мифы и реальность о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала