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      Не короновирусом единственным: в Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – видео

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      В Китае произошло землетрясение / konkurent.in.ua

      В ночь на 3 февраля в провинции Сычуань, в Китае, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших.

      Подземный толчок зафиксировала сейсмологическая служба Китая.

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      Эпицентром землетрясения стал административный центр провинции Сычуань – город Чэнду. Эпицентр стихии залегал на глубине 21 километров.

      Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших.

      В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2: смотрите видео

       

      В городе Чэнду, что в провинции Сычуань, произошло землетрясение / Google Maps

      Основное о китайском коронавирусе

      • Эпидемия началась в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань.
      • 11 января 2020 года Китай объявил о первой смерти от нового вируса 2019-nCoV.
      • По состоянию на 3 февраля умерли 361 человек, большинство – пожилые люди, которые имеют сопутствующие заболевания.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
      • Подтвержденные случаи вируса есть в более чем 15 странах мира, среди них есть и европейские.
      • Сейчас в Китае закрыты четыре города-миллионника, в некоторых районах объявлено военное положение.
      • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

      коронавірус
      Мифы и реальность о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Китай Чрезвычайное происшествие Землетрясение
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