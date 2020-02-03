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      Не короновірусом єдиним: у Китаї зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – відео

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      У Китаї стався землетрус / konkurent.in.ua

      У ніч на 3 лютого у провінції Сичуань, що в Китаї, стався землетрус магнітудою 5,2. Наразі невідомо про можливі руйнування та постраждалих.

      Підземний поштовх зафіксувала сейсмологічна служба Китаю.

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      Епіцентром землетрусу став адміністративний центр провінції Сичуань – місто Ченду. Епіцентр стихії залягав на глибині 21 кілометрів. 

      Наразі невідомо про можливі руйнування та постраждалих.

      У Китаї зафіксували землетрус магнітудою 5,2: дивіться відео 

       

      У місті Ченду, що в провінції Сичуань, стався землетрус / Google Maps

      Основне про китайський коронавірус

      • Епідемія почалася у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань.
      • 11 січня 2020 року Китай оголосив про першу смерть від нового вірусу 2019-nCoV.
      • Станом на 3 лютого померли 361 людина, більшість – похилого віку, які мають супутні захворювання.
      • Наявність інфекції в Україні підозрювали кілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
      • Підтверджені випадки вірусу є в понад 15 країнах світу, серед них є і європейські.
      • Наразі у Китаї закриті чотири міста-мільйонники, у деяких районах оголошено військовий стан.
      • 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.

      коронавірус
      Міфи та реальність про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Китай Землетрус Надзвичайні ситуації
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