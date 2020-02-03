Не короновірусом єдиним: у Китаї зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – відео
У ніч на 3 лютого у провінції Сичуань, що в Китаї, стався землетрус магнітудою 5,2. Наразі невідомо про можливі руйнування та постраждалих.
Підземний поштовх зафіксувала сейсмологічна служба Китаю.
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Епіцентром землетрусу став адміністративний центр провінції Сичуань – місто Ченду. Епіцентр стихії залягав на глибині 21 кілометрів.
Наразі невідомо про можливі руйнування та постраждалих.
У Китаї зафіксували землетрус магнітудою 5,2: дивіться відео
У місті Ченду, що в провінції Сичуань, стався землетрус / Google Maps
Основне про китайський коронавірус
- Епідемія почалася у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань.
- 11 січня 2020 року Китай оголосив про першу смерть від нового вірусу 2019-nCoV.
- Станом на 3 лютого померли 361 людина, більшість – похилого віку, які мають супутні захворювання.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали кілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
- Підтверджені випадки вірусу є в понад 15 країнах світу, серед них є і європейські.
- Наразі у Китаї закриті чотири міста-мільйонники, у деяких районах оголошено військовий стан.
- 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.
Міфи та реальність про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу
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