В Японії сталося виверження вулкана: відео

На острові Кутіноерабу, що в Японії, відбулося виверження вулкана Сіндаке. Стихія викинула в небо стовп диму та попелу заввишки 7 кілометрів, а велике каміння розлетілося в радіусі 600 метрів.

Про активність стихії свідчать дані національного метеорологічного управління Японії.

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Вранці 3 лютого на острові Кутіноерабу (південно-західна префектура Кагосіма) відбулося виверження вулкана Сіндаке,

– йдеться в повідомленні.

За даними управління, стовп диму і попелу з кратера досяг висоти 7 кілометрів. А великі камені в результаті виверження розлетілися в радіусі приблизно 600 метрів.

Тому жителів острова просять не наближатися до центральної частини вулкана на відстань ближчу, ніж 2 кілометри. Адже наразі існує ризик нової активності вулкана.

За даними місцевої влади, ні лава, ні каміння не досягли житлових районів.

До слова, останній раз Сіндаке вивергався на початку січня цього року.

Що відомо про острів, де сталося виверження вулкана? Його площа становить 38 квадратних кілометрів. На острові розташовані пансіонати з гарячими джерелами. Крім того, сам острів входить до складу національного парку Кірісіма-Яку.

Виверження вулкана в Японії: дивіться відео