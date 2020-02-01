У Пакистані – нашестя сарани: у країні оголосили надзвичайний стан
Найбільше нашестя сарани за останні 20 років триває у Пакистані. Комахи можуть завдати значної шкоди сільському господарству країни.
Влада Пакистану вже визнала: впоратися з поширенням пустельної сарани не може через обмежені ресурси. Тому у країні ввели надзвичайний стан, передає "Німецька хвиля".
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Ми переживаємо найбільше нашестя сарани за понад два десятиріччя і вирішили оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан, щоб впоратися з цією загрозою,
– повідомила міністерка інформації Фірдус Ашік Аван.
Таке рішення напередодні схвалив прем’єр-міністр країни. Напад сарани є безпрецедентним та викликає занепокоєння щодо продовольчої безпеки Пакистану.
Звідки взялася сарана, що атакувала Пакистан?Нашестя шкідливих комах розпочалося в Пакистані ще в червні 2019 року. Тоді сарана почала рух територією країни з Ірану. Від неї вже постраждали великі площі на південному заході Пакистану.
Передусім – посіви бавовни, пшениці та кукурудзи.Сприятлива погода та брак реакції з боку влади призвели до її швидкого поширення.
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