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      У Пакистані – нашестя сарани: у країні оголосили надзвичайний стан

      671 Читать новость на русском
      Сарана / Ілюстративне фото/ Getty images

      Найбільше нашестя сарани за останні 20 років триває у Пакистані. Комахи можуть завдати значної шкоди сільському господарству країни.

      Влада Пакистану вже визнала: впоратися з поширенням пустельної сарани не може через обмежені ресурси. Тому у країні ввели надзвичайний стан, передає "Німецька хвиля".

      В Африці – аналогічна ситуація, все дуже погано: Найбільше за 25 років нашестя сарани атакує Африку: вражаючі фото та відео

      Ми переживаємо найбільше нашестя сарани за понад два десятиріччя і вирішили оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан, щоб впоратися з цією загрозою,
      – повідомила міністерка інформації Фірдус Ашік Аван.

      Таке рішення напередодні схвалив прем’єр-міністр країни. Напад сарани є безпрецедентним та викликає занепокоєння щодо продовольчої безпеки Пакистану.

      Звідки взялася сарана, що атакувала Пакистан?Нашестя шкідливих комах розпочалося в Пакистані ще в червні 2019 року. Тоді сарана почала рух територією країни з Ірану. Від неї вже постраждали великі площі на південному заході Пакистану.

      Передусім – посіви бавовни, пшениці та кукурудзи.Сприятлива погода та брак реакції з боку влади призвели до її швидкого поширення.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Пакистан Надзвичайний стан Світ тварин
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