В Пакистане – нашествие саранчи: в стране объявили чрезвычайное положение

Самое большое нашествие саранчи за последние 20 лет проходит в Пакистане. Насекомые могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству страны.

Власть Пакистана уже признала: справиться с распространением пустынной саранчи не может из-за ограниченных ресурсов. Поэтому в стране ввели чрезвычайное положение, передает "Немецкая волна".

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Мы переживаем самое большое нашествие саранчи за более двух десятилетий и решили объявить общенациональное чрезвычайное положение, чтобы справиться с этой угрозой,

– сообщила Министр информации Фирдус Ашик Аван.

Такое решение накануне одобрил премьер-министр страны. Нападение саранчи является беспрецедентным и вызывает беспокойство относительно продовольственной безопасности Пакистана.

Откуда взялась саранча, которая атаковала Пакистан?Нашествие вредных насекомых началось в Пакистане еще в июне 2019 года. Тогда саранча начала движение по территории страны из Ирана. От нее уже пострадали большие площади на юго-западе Пакистана.



Прежде всего – посевы хлопка, пшеницы и кукурузы. Благоприятная погода и отсутствие реакции со стороны властей привели к ее быстрому распространению.