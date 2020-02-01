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      В Пакистане – нашествие саранчи: в стране объявили чрезвычайное положение

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      Саранча / Иллюстративное фото / Getty images

      Самое большое нашествие саранчи за последние 20 лет проходит в Пакистане. Насекомые могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству страны.

      Власть Пакистана уже признала: справиться с распространением пустынной саранчи не может из-за ограниченных ресурсов. Поэтому в стране ввели чрезвычайное положение, передает "Немецкая волна".

      В Африке – аналогичная ситуация, все очень плохо: Самое большое за 25 лет нашествие саранчи атакует Африку: впечатляющие фото и видео

      Мы переживаем самое большое нашествие саранчи за более двух десятилетий и решили объявить общенациональное чрезвычайное положение, чтобы справиться с этой угрозой,
      – сообщила Министр информации Фирдус Ашик Аван.

      Такое решение накануне одобрил премьер-министр страны. Нападение саранчи является беспрецедентным и вызывает беспокойство относительно продовольственной безопасности Пакистана.

      Откуда взялась саранча, которая атаковала Пакистан?Нашествие вредных насекомых началось в Пакистане еще в июне 2019 года. Тогда саранча начала движение по территории страны из Ирана. От нее уже пострадали большие площади на юго-западе Пакистана.

      Прежде всего – посевы хлопка, пшеницы и кукурузы. Благоприятная погода и отсутствие реакции со стороны властей привели к ее быстрому распространению.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Мир животных Чрезвычайное положение Пакистан
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