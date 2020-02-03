08:42
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 ГРИПП В УКРАИНЕ

      В Японии произошло извержение вулкана: видео

      63 Читати новину українською
      В Японии произошло извержение вулкана / korrespondent.net

      На острове Кутиноэрабу, что в Японии, произошло извержение вулкана Синдакэ. Стихия выбросила в небо столб дыма и пепла высотой 7 километров, а большие камни разлетелись в радиусе 600 метров.

      Об активности стихии свидетельствуют данные национального метеорологического управления Японии.

      Обратите внимание: В Пакистане – нашествие саранчи: в стране объявили чрезвычайное положение

      Утром 3 февраля на острове Кутиноэрабу (юго-западная префектура Кагосима) произошло извержение вулкана Синдакэ,
      – говорится в сообщении.

      По данным управления, столб дыма и пепла из кратера достиг высоты в 7 километров. Крупные камни в результате извержения разлетелись в радиусе примерно 600 метров.

      Поэтому жителей острова просят не приближаться к центральной части вулкана на расстояние ближе, чем 2 километра. Ведь сейчас существует риск новой активности вулкана.

      По данным местных властей, ни лава, ни камни не достигли жилых районов.

      К слову, последний раз Синдакэ извергался в начале января этого года.

      Что известно об острове, где произошло извержение вулкана?Его площадь составляет 38 квадратных километров. На острове расположены пансионаты с горячими источниками. Кроме того, сам остров входит в состав национального парка Кирисима-Яку. 

      Извержение вулкана в Японии: смотрите видео

       

      Коронавирус: в Китае изолировали еще один крупный город, под угрозой 9 миллионов человек
      сегодня
      820
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Япония Извержение вулкана
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:33 В Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника: что известно о враче, бежавшем от войны
      Василь Денисюк 2654
      сегодня , 07:01 Гривна, доллар, евро: какой депозит более прибыльный в 2020 году
      Ірина Поліщук 260
      2 февраля , 22:00 Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня
      Блоги тижня 364
      2 февраля , 20:30 Повернення в СРСР: журналісти розгромили законопроєкт про дезінформацію
      Анна Калюжна 186
      2 февраля , 20:01 Самые смешные мемы недели: песовалюта, Укрпочта против коронавируса, уже добравшегося до России
      Василь Денисюк 617
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук