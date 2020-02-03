В Японии произошло извержение вулкана: видео

На острове Кутиноэрабу, что в Японии, произошло извержение вулкана Синдакэ. Стихия выбросила в небо столб дыма и пепла высотой 7 километров, а большие камни разлетелись в радиусе 600 метров.

Об активности стихии свидетельствуют данные национального метеорологического управления Японии.

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Утром 3 февраля на острове Кутиноэрабу (юго-западная префектура Кагосима) произошло извержение вулкана Синдакэ,

– говорится в сообщении.

По данным управления, столб дыма и пепла из кратера достиг высоты в 7 километров. Крупные камни в результате извержения разлетелись в радиусе примерно 600 метров.

Поэтому жителей острова просят не приближаться к центральной части вулкана на расстояние ближе, чем 2 километра. Ведь сейчас существует риск новой активности вулкана.

По данным местных властей, ни лава, ни камни не достигли жилых районов.

К слову, последний раз Синдакэ извергался в начале января этого года.

Что известно об острове, где произошло извержение вулкана?Его площадь составляет 38 квадратных километров. На острове расположены пансионаты с горячими источниками. Кроме того, сам остров входит в состав национального парка Кирисима-Яку.

Извержение вулкана в Японии: смотрите видео