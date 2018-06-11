"Не мог "метаться туда-сюда": Путин рассказал о своей отставке

В ближайшее время в эфире пропагандистских телеканалов должен появиться очередной так называемый документальный фильм. На этот раз "журналисты" расскажут о бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Принял участие в ленте и нынешний хозяин Кремля Владимир Путин, который в свое время был его помощником.

Как пишет информационное агентство "РИА Новости", Путин, в частности, заявил, что во время событий путча 1991 года подал в отставку с поста председателя комитета по внешним связям мэрии тогдашнего Ленинграда.

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С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и тому подобное. А с другой, попытка этого переворота и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это делал. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал,

– убеждает хозяин Кремля.

По его словам, он как раз и сказал Собчаку, что не может "метаться туда-сюда".

"Я должен был чувствовать себя уверенно, поэтому в этой ситуации самое правильное для меня – написать рапорт и уйти в отставку. На что Собчак мне сказал: "Хорошо, так и сделайте", – добавил Путин.

Кроме того, российский президент утверждает, что после Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, чем его удивил, поскольку Путин думал, что Крючков "пошлет куда подальше".

Как заметил хозяин Кремля, рапорт об отставке Крючков подписал течение нескольких дней.