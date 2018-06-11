17:14
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

"Не мог "метаться туда-сюда": Путин рассказал о своей отставке

128 Читати новину українською
Владимир Путин уже подавал в отставку
Владимир Путин уже подавал в отставку / Getty Images

В ближайшее время в эфире пропагандистских телеканалов должен появиться очередной так называемый документальный фильм. На этот раз "журналисты" расскажут о бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Принял участие в ленте и нынешний хозяин Кремля Владимир Путин, который в свое время был его помощником.

Как пишет информационное агентство "РИА Новости", Путин, в частности, заявил, что во время событий путча 1991 года подал в отставку с поста председателя комитета по внешним связям мэрии тогдашнего Ленинграда.

Читайте также: Путин прокомментировал свое участие в следующих выборах президента России

С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и тому подобное. А с другой, попытка этого переворота и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это делал. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал,
– убеждает хозяин Кремля.

По его словам, он как раз и сказал Собчаку, что не может "метаться туда-сюда".

"Я должен был чувствовать себя уверенно, поэтому в этой ситуации самое правильное для меня – написать рапорт и уйти в отставку. На что Собчак мне сказал: "Хорошо, так и сделайте", – добавил Путин.

Кроме того, российский президент утверждает, что после Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, чем его удивил, поскольку Путин думал, что Крючков "пошлет куда подальше".

Как заметил хозяин Кремля, рапорт об отставке Крючков подписал течение нескольких дней.

Теги: Новости политики История Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рік безвізу – що пішло не так?
сегодня, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 128
Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
сегодня, 16:00 Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
Віталій Дейнега 43
Чи є в України план на завтра?
сегодня, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 349
ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
сегодня, 14:08 ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
118
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 400
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук