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Путин прокомментировал свое участие в следующих выборах президента России

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Владимир Путин
Владимир Путин / Getty Images

Действующий президент России Владимир Путин, которого недавно в очередной раз избрали на эту должность, утверждает, что не пойдет на пятый свой срок, поскольку таким образом нарушит закон.

Такое заявление хозяин Кремля сделал во время Петербургского международного экономического форума, передает "Медуза".

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Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции четко прописано – не более чем два срока подряд. Сейчас у меня – второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а затем покинул высший пост, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все,
– подчеркнул политик.

Как отметил Путин, он намерен придерживаться этого правила и в будущем.

К слову, Путина впервые избрали президентом в 2000 году, до этого он с 31 декабря 1999 он исполнял обязанности главы государства в связи с отставкой Бориса Ельцина. В 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев, который в свою очередь предложил увеличить сроки полномочий президента и Госдумы с четырех до шести и пяти лет соответственно. Поправки к Конституции было приняты в конце того же года.

Напомним, последние выборы президента прошли в России 18 марта и по результатам подсчета 99,81% голосов победил действующий глава РФ Владимир Путин.

 

 

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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