Путін прокоментував свою участь у наступних виборах президента Росії

Чинний президент Росії Володимир Путін, якого нещодавно воктре обрали на цю посаду, переконує, що не піде на п'ятий свій термін, оскільки таким чином порушить закон.

Таку заяву господар Кремля зробив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає "Медуза".

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Я завжди строго дотримувався та дотримуюся Конституції Російської Федерації. У Конституції чітко прописано – не більше ніж два терміни поспіль. Зараз у мене – другий термін поспіль. Як ви пам'ятаєте, я був двічі до цього президентом, а потім покинув найвищу посаду, тому що Конституція не дозволяла обиратися втретє. От і все,

– підкреслив політик.

Як наголосив Путін, він має намір дотримуватися цього правила і в майбутньому.

До слова, Путіна вперше обрали президентом у 2000 році, до цього він з 31 грудня 1999 року виконував обов'язки очільника держави у зв'язку з відставкою Бориса Єльцина. У 2008 році президентом було обрано Дмитра Медведєва, який своєю чергою запропонував збільшити терміни повноважень президента та Держдуми з чотирьох до шести і п'яти років відповідно. Поправки до Конституції було ухвалено наприкінці того ж року.