16:56
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

"Не міг "метатися туди-сюди": Путін розповів про свою відставку

293 Читать новость на русском
Володимир Путін уже подавав у відставку
Володимир Путін уже подавав у відставку / Getty Images

Найближчим часом у ефірі пропагандистських телеканалів має з'явитися черговий так званий документальний фільм. Цього разу "журналісти" розповідатимуть про колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Взяв участь у стрічці і нинішній господар Кремля Володимир Путін, який свого часу був його помічником.

Як пише інформаційна агенція "РИА Новости", Путін, зокрема, заявив що під час подій путчу 1991 року подав у відставку з посади голови комітету із зовнішніх зв'язків мерії тодішнього Ленінграда.

Читайте також: Путін прокоментував свою участь у наступних виборах президента Росії

З одного боку, я працював з Анатолієм Олександровичем Собчаком, він був на боці чинної влади, Єльцина тощо. А з іншого, спроба цього перевороту та силові структури, вони були на боці тих, хто це робив. Я не міг бути там і там одночасно. Я сказав, що я для себе вже вибір зробив,
– переконує господар Кремля.

За його словами, він якраз і сказав Собчаку, що не може "метатися туди-сюди".

"Я повинен був почуватися впевнено, тому в цій ситуації найправильніше для мене – написати рапорт і піти у відставку. На що Собчак мені сказав: "Добре, так і зробіть", – додав Путін.

Крім того, російський президент стверджує, що опісля Собчак подзвонив голові КДБ Володимиру Крючкову, чим його здивував, оскільки Путін думав, що Крючков "пошле куди подалі".

Як зауважив господар Кремля, рапорт про відставку Крючков підписав протягом декількох днів.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук