"Не міг "метатися туди-сюди": Путін розповів про свою відставку

Найближчим часом у ефірі пропагандистських телеканалів має з'явитися черговий так званий документальний фільм. Цього разу "журналісти" розповідатимуть про колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Взяв участь у стрічці і нинішній господар Кремля Володимир Путін, який свого часу був його помічником.

Як пише інформаційна агенція "РИА Новости", Путін, зокрема, заявив що під час подій путчу 1991 року подав у відставку з посади голови комітету із зовнішніх зв'язків мерії тодішнього Ленінграда.

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З одного боку, я працював з Анатолієм Олександровичем Собчаком, він був на боці чинної влади, Єльцина тощо. А з іншого, спроба цього перевороту та силові структури, вони були на боці тих, хто це робив. Я не міг бути там і там одночасно. Я сказав, що я для себе вже вибір зробив,

– переконує господар Кремля.

За його словами, він якраз і сказав Собчаку, що не може "метатися туди-сюди".

"Я повинен був почуватися впевнено, тому в цій ситуації найправильніше для мене – написати рапорт і піти у відставку. На що Собчак мені сказав: "Добре, так і зробіть", – додав Путін.

Крім того, російський президент стверджує, що опісля Собчак подзвонив голові КДБ Володимиру Крючкову, чим його здивував, оскільки Путін думав, що Крючков "пошле куди подалі".

Як зауважив господар Кремля, рапорт про відставку Крючков підписав протягом декількох днів.