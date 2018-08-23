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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Не надо делать из Сенцова неудачника, – коллега режиссера

62 Читати новину українською
Олег Сенцов голодает 102-й день
Олег Сенцов голодает 102-й день

Олег Сенцов сознательно боролся за Украину, взвешивая все возможные последствия. Поэтому не надо делать из него неудачника, который оказался в жерновах системы, отмечает Владимир Тихий – кинорежиссер и по совместительству коллега Сенцова, который голодает 102-й день в российской колонии.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Людям Путина в Украине нельзя позволять комфортно жить, – коллега Сенцова

На четвертом году заключения Сенцов понял, что совсем не контролирует ситуацию... Что его ждет забвение, Сибирь, длинная скучная смерть... Он понимал, что его там будут гонять этапами из колонии в колонию, медленно убивая, уничтожая здоровье и разрушая память, убивая саму идею, ради которой он сейчас борется. Поэтому и начал голодовку,
– считает Тихий.

По его мнению, фактически Олег не позволил Путину воплотить продуманный план его уничтожения.

"Сенцов находится на грани и контролирует ситуацию! Не смотря ни на что. Хотя, возможно, он себе несколько иначе все представлял. Думаю, что он тоже имел иллюзии. Скорее всего, сейчас они развеялись", – сказал кинорежиссер.

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Теги: Новости Украины Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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