Не треба робити з Сенцова невдаху, – колега режисера

Олег Сенцов свідомо боровся за Україну, зважуючи всі можливі наслідки. Тому не треба робити з нього невдаху, який опинився у жорнах системи, наголошує Володимир Тихий – кінорежисер і за сумісництвом колега Сенцова, який голодує 102-й день в російській колонії.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Людям Путіна в Україні не можна дозволяти комфортно жити, – колега Сенцова

На четвертому році ув'язнення Сенцов зрозумів, що зовсім не контролює ситуацію... Що його чекає забуття, Сибір, довга нудна смерть... Він розумів, що його там ганятимуть етапами з колонії в колонію, повільно вбиваючи, нищачи здоров'я і руйнуючи пам'ять, вбиваючи саму ідею, ради якої він зараз бореться. Тому й почав голодування,

– вважає Тихий.

На його думку, фактично Олег не дав змоги Путіну втілити продуманий план його знищення.

"Сенцов знаходиться на межі й контролює ситуацію! Не дивлячись ні на що. Хоча, можливо, він собі дещо інакше все уявляв. Думаю, що він теж мав ілюзії. Швидше за все, зараз вони розвіялись", – сказав кінорежисер.

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