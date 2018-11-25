"Не понятно, кто за что отвечает": реакция ветеранов на новое министерство

Теми, кто вернулся с войны, отныне будет заниматься Министерство по делам ветеранов. Хотя сейчас оно существует только на бумаге. Зато уже известен его руководитель. Это человек, который 15 лет работал с Петром Порошенко – Ирина Фриз.

Ирина Фриз – это бывшая пресс-секретарь Петра Порошенко и депутат от его блока, которая уже готова взяться за работу. Министерство должны создать на следующем заседании правительства. Но полностью заработает оно только летом 2019 года.

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"Мы не будем ждать, пока будет формально укомплектовано министерство. По оптимальным расчетам это может быть только июнь месяц. Запустим проект создания платформы "е-ветеран", которая будет базироваться на государственном реестре ветеранов, которая будет иметь мобильные приложения, а также онлайн-кабинет", – рассказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.



Ирина Фриз

Сама министр военного опыта не имеет, но президент хочет, чтобы половину ее подчиненных составляли ветераны. И Фриз эту идею поддерживает. Отметила, прежде всего возьмется за создание единого реестра тех, кто прошел войну. Ведь до сих пор точно не известно, сколько их есть.

Новое министерство возьмет на себя функции, которые сейчас выполняют 20 структур: соцвыплаты, психологическую реабилитацию и профессиональную адаптацию, обеспечение жильем, лекарствами и предоставления статуса участника боевых действий.

"Распыление бюджета приводит к тому, что иногда не очень понятно, что вообще происходит, потому что, например, санаторно-курортным лечением занимается одна служба, психологической реабилитацией – другая, а обеспечением жильем, земельными участками – вообще органы местного самоуправления. А в заключении мы имеем, что никто ничем не занимается, потому что не понятно, кто за что отвечает", – пояснил заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.



Антон Колумбет

Однако, благое намерение – помочь ветеранам – могут использовать в предвыборной гонке, заявил народный депутат Роман Семенуха. Ведь создали его на пятом году войны, как раз перед выборами.

Нужно ли министерство при президенте, который действительно будет служить украинцам – наверное, да. Но я думаю, сейчас это исключительно в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты Порошенко. Надо создать министерство, бросить на него немного деньжат, чтобы потом показать, какой он молодец, заботится об армии", – сказал народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.



Роман Семенуха

Создание ведомства лоббировала именно президентская фракция. Автор идеи – Александр Третьяков. Его связывают с фармацевтической мафией, а также считают одним из главных спонсоров БПП. К примеру, полгода назад депутат рассказывал нашим журналистам, каким будет министерство. Отметил, что возьмут опыт США.



Александр Третьяков

"Мы возьмем передовой опыт от них и систематизируем процесс. Мы грамотно подойдем к вопросу, так еще ни одно министерство не создавалось", – рассказал председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов Александр Третьяков.

Систему помощи ветеранам в США считают одной из лучших в мире. Особенно внимательны американцы к психологической реабилитации. Ведь по данным Министерства обороны США, 90% тех, кто пережил войну, страдают от постравматического синдрома. Чтобы помочь им, создали сеть из 150 госпиталей и 600 клиник по всей стране.

Напомним, министром по делам ветеранов стала Ирина Фриз. Соответствующее решение депутаты Верховной Рады приняли вечером 22 ноября.

14 ноября, Кабинет министров одобрил создание Государственной службы Украины по делам ветеранов. Новая служба станет наследницей ликвидированной Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, штат работников ведомства составит 150 человек.

За месяцы до этого, 27 февраля, Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс. 7 ноября под зданием Кабмина несколько сотен активистов требовали создать наконец Министерство по делам ветеранов.

Что известно об Ирине Фриз?

Она возглавляла постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, была членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавляла подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем. Фриз прошла в Верховную Раду под №30 списка партии "Блок Петра Порошенко". До этого она работала помощником Петра Порошенко во время его пребывания на различных государственных должностях, в частности в бытность его народным депутатом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.