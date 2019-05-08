Не привилегия, – председатель Антикорупционного суду прокомментировала назначение

Накануне судья из Харькова Елена Танасевич стала председателем Высшего антикоррупционного суда Украины. Ее кандидатуру поддержали 23 из 38 судей.

Танасевич испытывает волнение перед тем, что не известно, об этом она рассказала в интервью "Громадському".

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Но кроме этого, по словам судьи, назначение на должность приносит ей удовольствие. Ведь она будет иметь возможность осуществить вклад в развитие Украины как правового государства.

Должность председателя Высшего антикоррупционного суда — это не какая-то привилегия, а огромный груз ответственности – за себя и за судебное учреждение в целом,

– подчеркнула она.

В ответ на вопрос, есть ли у нее какое-то особое "дело чести", которое нужно рассмотреть, новоизбранная глава Антикоррупционного суда заверила, что для судьи таковым является каждое дело.

Кто такая Елена Танасевич?

37-летняя судья закончила Харьковскую юридическую академию, присягу судьи принесла в 2012 году. Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. По данным фонда DEJURE, Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Что такое Высший антикоррупционный суд и как его создавали?

Орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.



Закон о создании Высшего антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года. Осенью кандидаты в ВАС прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.



Они должны были соответствовать таким требованиям:



- иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;



- судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";



- иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.



6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей избрала победителей конкурса

на должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. По ее представлению 11 апреля Президент Петр Порошенко назначил своими указами на должности 38 судей ВАС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По словам гаранта, среди них есть судьи, ученые и адвокаты.



Полный список судей Высшего антикоррупционного суда – смотрите здесь.