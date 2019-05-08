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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Не привілей, а тягар відповідальності, – голова Антикорсуду прокоментувала призначення на посаду

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      Олена Танасевич
      Олена Танасевич / Фото із відкритих джерел

      Напередодні суддя з Харкова Олена Танасевич стала головою Вищого антикорупційного суду України. Її кандидатуру підтримали 23 із 38 суддів.

      Танасевич відчуває хвилювання перед тим, що не є відомим, про це вона розповіла в інтерв'ю "Громадському".

      Що відомо про нерухомість Олени Танасевич – читайте у матеріалі 24 каналу

      Та крім цього, за словами судді, призначення на посаду приносить їй задоволення. Адже вона матиме змогу здійснити внесок у розбудову України як правової держави.

      Посада голови Вищого антикорупційного суду — це не якийсь привілей, а величезний тягар відповідальності – за себе та за судову установу в цілому,
      – наголосила вона.

      У відповідь на питання, чи є у неї якась особлива "справа честі", яку потрібно розглянути, новообрана голова Антикорупційного суду запевнила, що для судді такою є кожна справа.

      Хто така Олена Танасевич?37-річна суддя закінчила Харківську юридичну академію, присягу судді склала у 2012 році. Раніше працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. Її чоловік Михайло Танасевич займається бізнесом у Харкові. За даними фундації DEJURE, Олена Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

      Що таке Вищий антикорупційний суд і як його створювали? Орган судової влади, який буде розглядати справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.

      Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Восени кандидати до ВАС пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

      Вони повинні були відповідати таким вимогам:
      - мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;
      - суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";
      - мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала переможців конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді України. За її поданням 11 квітня Президент Петро Порошенко призначив своїми указами на посади 38 суддів ВАС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За словами гаранта, серед них є судді, науковці і адвокати.

      Повний список суддів Вищого антикорупційного суду – дивіться тут.

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      Теги: Новини України Антикорупційний суд Судді Новини політики
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